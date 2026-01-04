O Sporting goleou na visita ao Ferreira do Zêzere, por 6-1, na 15.ª jornada da fase regular da Liga. Na noite deste domingo, os leões adiantaram-se por Alex Merlim, que marcou aos 5 e 15 minutos, atingindo os sete golos no campeonato.

Na etapa complementar, Tomás Paçó (24m), Diogo Santos (26m), Allan Guilherme (28m) e Tiago Rodrigues (32m) edificaram a goleada. A fechar, aos 38m, Francisco Oliveira reduziu para os anfitriões.

Assim, o Sporting reforçou o segundo lugar, com 39 pontos, a três do líder Benfica, que visita o Quinta dos Lombos (7.º), na segunda-feira (20h). No calendário dos leões segue-se a visita ao Valpaços – da segunda divisão – no sábado (16h), nos “oitavos” da Taça da Liga.

Por sua vez, o Ferreira do Zêzere é sexto na Liga, com 20 pontos. Na Taça da Liga vão receber o Caxinas – último classificado do campeonato – também no sábado (20h).

Outros resultados

Torreense 5-9 Eléctrico;

Leões de Porto Salvo 6-1 Famalicão.