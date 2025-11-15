Futsal: Sporting sofre derrota histórica na receção ao Elétrico
Emblema de Ponte de Sor venceu leões pela primeira vez, na nona jornada da Liga
Ao 20.º capítulo, o Elétrico conquistou a primeira vitória sobre o Sporting. Aconteceu na noite deste sábado, no reduto dos leões, na nona jornada da fase regular da Liga (4-2).
O marcador foi inaugurado ao décimo minuto, por Henrique Vicente, lançando o Elétrico para a vantagem. A resposta do Sporting surgiu apenas na segunda parte, por Zicky Té, aos 21 minutos. De parada e resposta, Henrique Vicente bisou dois minutos volvidos. E o 3-1 surgiu aos 31m por Renato Almeida, ala de 19 anos emprestado pelo Sporting.
Ainda que Felipe Valério tenha reduzido aos 37 minutos – já com o Sporting sem guarda-redes – o golo de Telmo Sousa sentenciou a contenda aos 38 minutos.
A segunda derrota no campeonato deixa o Sporting a seis pontos do líder Benfica, permanecendo no 3.º lugar com 21 pontos, a um dos Leões de Porto Salvo. Segue-se a visita ao Famalicão (7.º), na quarta-feira (19h).
Quanto ao Elétrico, a segunda vitória no campeonato permite alcançar os seis pontos, em igualdade com Caxinas e Quinta dos Lombos, e a um ponto da zona de play-off. Ainda no 11.º e penúltimo lugar, o emblema de Ponte de Sor aponta à receção ao Fundão (12.º), no sábado (16h).