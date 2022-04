O treinador de futsal do Sporting, Nuno Dias, admitiu este sábado que a sua equipa está num bom momento de forma, isto na véspera do encontro com o Barcelona, «um adversário muito difícil», na final da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, o técnico destacou sobretudo os «índices físicos, de confiança, de estabilidade e a boa dinâmica de jogo» dos leões.

«Vejo uma equipa difícil, que defrontou uma equipa forte na meia-final, como é o Benfica, e que conseguiu virar o jogo depois de estar a perder por 3-0 ao intervalo. Não é qualquer equipa que o faça. Só uma equipa forte como o FC Barcelona poderia estar na final depois de estar a perder por 3-0 em 20 minutos», relembrou, citado pela Lusa.

Mas a chave para a equipa verde e branca é «superar-se nas dificuldades e eficácia nos momentos de superioridade».

«É como nos vamos aguentar nos momentos de superioridade do Barcelona e como vamos aproveitar os momentos em que vamos estar em superioridade.»

De fora vai estar Pany Varela, expulso na meia-final frente ao ACCS: «Faz-nos falta, mas mais triste por não poder ajudar está o Pany [Varela]. Não vai poder dar o contributo, mas faz parte deste grupo e vamos ter de o substituir de alguma forma. Apesar de não haver insubstituíveis, o mais importante é a equipa, o que o grupo faz em termos coletivos e estamos preparados para essa ausência.»

Ao lado de Nuno Dias estava o treinador do Barcelona, Jesús Velasco, que destacou o «bloco e a competitividade» do Sporting.

«Encaro o jogo como uma final da ‘Champions’ de futsal e nada mais. Não é por acaso que calhou as mesmas duas equipas [na época passada]. Há que tentar aprender do que se passou no ano passado, fazer um bom jogo e ganhar. Nada mais», disse.

Já Erick Mendonça, jogador do clube de Alvalade, garantiu que numa final o cansaço físico não é importante: «Numa final europeia, o cansaço, as lesões e tudo isso é atirado para trás das costas. Ainda mais por atletas como nós, desejosos de ganhar troféus. Tenho a certeza de que se apresentará em bom nível.»

O Sporting defronta o Barcelona este domingo, a partir das 16h00, na final da Liga dos Campeões. Os leões tentam repetir as conquistas de 2019 e 2021.