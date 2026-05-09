Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, destaca a qualidade da formação espanhola - que é tricampeã em título - salientando que os leões têm de ser «melhor do que têm sido», numa final em que o técnico considera que não existe favorito. A final da Liga dos Campeões de futsal está marcada para este domingo, às 17h.

Qualidade do Palma antevê uma final difícil para os leões

«Vamos defrontar os campeões europeus. Temos jogado algumas vezes [contra o Palma] e temos perdido. É uma equipa com muita qualidade, por isso é que é tricampeã europeia, por isso é que ganhou três vezes seguidas esta competição. Nunca ninguém tinha conseguido, e isso diz bem da qualidade desta equipa.»

Adversário de «extrema qualidade»

«Para terem uma ideia, não me recordo de uma equipa numa meia-final da Champions estar a perder por cinco golos e conseguir dar a volta. Isso só está ao alcance dos melhores. É um adversário com uma qualidade extrema e pelo qual temos o máximo respeito.»

Final sem favoritos

«Em relação àquilo que o Vadillo disse, nós não somos nada melhores. Se fossemos melhores, ganhávamos mais vezes, e o que é certo é que em jogos ‘a contar’ para alguma coisa, as duas vezes que jogámos com o Palma, perdemos as duas. O melhor é quem ganha, e o Palma tem sido melhor do que o Sporting. E nós para ganharmos ao Palma, temos de ser melhor do que aquilo que temos sido, senão o resultado vai ser o mesmo.»