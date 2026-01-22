É oficial, Ivan Chishkala é o novo reforço do futsal do Sporting. O ala, ex-Benfica, regressa assim a Portugal para representar o eterno rival, tal como o Maisfutebol informou em momento oportuno.

É, para já, a bomba do mercado de inverno de futsal. O internacional russo, recorde-se, deixou o Benfica na temporada passada como campeão nacional. No entanto, saiu a mal dos encarnados.

Depois de uma larga carreira no Gazprom-Ugra, da Rússia, Chishkala chegou à Luz na temporada 2020/21. Cumpriu cinco épocas de águia ao peito, tornando-se num dos jogadores mais preponderantes dos encarnados.

No que toca a números, fez 186 jogos, somando 91 golos. Conquistou, pelo Benfica, uma Liga, uma Taça, uma Supertaça e uma Taça da Liga.

Após a saída do Benfica regressou à Rússia para representar o Torpedo, atual sétimo classificando da Liga russa. Fez 17 golos em 23 jogos.

Agora, de regresso a Portugal, Chishkala, de 30 anos, reforça o rival da 2.ª circular, que é atualmente segundo classificado da Liga com 39 pontos – a seis do líder Benfica.