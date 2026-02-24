O Sporting avançou com uma denúncia junto da UEFA a propósito do comportamento dos adeptos do Benfica, no último dérbi de futsal, no Pavilhão da Luz, relativo à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Além dos cânticos de teor ofensivo, que foram ainda audíveis no decorrer da flash interview do treinador Nuno Dias, o clube de Alvalade refere que os adeptos do Benfica voltaram a imitar o som de um very-light, em alusão à morte de um adepto do Sporting na final da Taça de Portugal de 1996.

Na ponta final do jogo, logo depois do golo da vitória do Benfica (4-3), no último suspiro do jogo, os adeptos também entoaram o cântico «Lagarto bom, é lagarto morto».

Dois detalhes que os leões, segundo apurou o Maisfutebol, reportaram aos delegados da UEFA presentes no jogo.

Recordamos que a segunda mão desta eliminatória, marcada para o Pavilhão João Rocha, está marcada para 6 de março.