O Sporting entrou nesta época como acabou a última, a vencer.

No duelo pela Supertaça, frente ao eterno rival, o Benfica, os leões triunfaram nos penáltis, depois de uma igualdade a três bolas no tempo regulamentar.

À imagem do que fazem no futebol, o clube de Alvalade publicou os bastidores do jogo, com muita festa à mistura, mas também alguns momentos de maior tensão durante o encontro.

Ora veja: