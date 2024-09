O Sporting apresentou nesta quinta-feira o plano estratégico que pretende ver implementado até 2034.

Numa apresentação conduzida por André Bernardo, vice-presidente dos leões, houve várias novidades para o período que vai permitir, nas palavras do dirigente, ao Sporting dar o «maior salto quântico desde 1906». Desde logo a promessa de, até 2034, o clube leonino ter um estádio totalmente remodelado. «Nos próximos dez anos temos como objetivo abrir um concurso para a remodelação arquitetónica do Estádio José Alvalade por completo. É um investimento de magnitude massiva, mas vamos abrir um concurso. Já tivemos uma proposta e infelizmente saiu um leak [fuga de informação], mas vamos abrir um concurso e vários gabinetes de arquitetura vão concorrer. Mas assumimos este compromisso nos próximos dez anos para termos por completo um novo estádio com uma nova experiência de referência global», disse o dirigente.

Uma das alterações estéticas de Alvalade é o fecho do fosso, que deverá deixar de existir no arranque da época 2025/26 e permitirá aumentar a lotação do estádio. «Teremos mais quatro filas com cerca de 2 mil novos lugares».

Além disso, os adeptos vão ter à disposição os «Lion Seats», anteriormente designados como «Lugares de Leão». Estes lugares vão estar divididos entre cinco categorias: Silver, Gold, Emerald, Diamond e Platinum.

Os já retirados ecrãs gigantes serão substituídos por mais lugares e um «Lions Corner», um local especial para os adeptos. Depois, junto ao relvado, o local de entrada dos atletas também vai sofrer alterações, com a construção de um «Pitch View», semelhante ao que existe na NBA, onde os adeptos podem ver mais de perto os jogadores.

André Bernardo revelou ainda que o Sporting vai voltar a ser dono do Alvaláxia, estrutura comercial que foi alienada em 2007. «Chegámos a um princípio de acordo para a compra do Alvaláxia. (...) Vai permitir melhorar muito a experiência do match-day, mas chegar a um novo target e melhorar também a experiência de non match-day, que nós não tínhamos», afirmou.

É lá que, por exemplo, vai ser construído o futuro museu do clube. «Será à altura do nosso legado e história. Finalmente vamos ter um museu que retrata bem aquilo que nós somos», prometeu André Bernardo numa apresentação feita no Auditório Artur Agostinho e que contou com a presença de muitos funcionários do Sporting.

No meio de tantas novidades, André Bernardo revelou também que em parceria com o antigo jogador, Edgar Davids, o Sporting vai criar um «Parc Des Reves», com a reabilitação de um campo no Lumiar.

Às 19h06 desta quinta-feira, os sócios e adeptos do Sporting vão poder informar-se quanto a estas novidades, num site que vai apenas estar disponível para informações. A partir de novembro, o mesmo site passa a ser o local de venda dos «Lion Seats».