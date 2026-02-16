Sporting
Há 48 min
OFICIAL: Sporting renova com jovem avançado da equipa B
Gabriel Silva, de 18 anos, renovou contrato até 2030
TFR
Gabriel Silva, de 18 anos, renovou contrato até 2030
TFR
O Sporting oficializou a renovação de Gabriel Silva, jovem avançado de 18 anos que atua na equipa B leonina, que disputa a II Liga. O vínculo com o internacional sub-19 foi estendido até 2030.
Com grande parte da formação feita em Alvalade, Silva trocou o Guia FC pelo Sporting em 2016. Na presente época conta com um golo em 15 jogos pela equipa B. Fez, ainda, dois jogos pelos sub-23 e cinco pelos sub-19.
Gabriel Silva renova até 𝟐𝟎𝟑𝟎 ✍️ #SportingB pic.twitter.com/6KXib673ek— Sporting CP (@SportingCP) February 16, 2026
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS