O Sporting oficializou a renovação de Gabriel Silva, jovem avançado de 18 anos que atua na equipa B leonina, que disputa a II Liga. O vínculo com o internacional sub-19 foi estendido até 2030.

Com grande parte da formação feita em Alvalade, Silva trocou o Guia FC pelo Sporting em 2016. Na presente época conta com um golo em 15 jogos pela equipa B. Fez, ainda, dois jogos pelos sub-23 e cinco pelos sub-19.