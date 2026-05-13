O Sporting tem conversações em andamento com o Santa Clara para fechar a contratação do extremo brasileiro Gabriel Silva, segundo apurou o Maisfutebol.

Neste momento, o valor em discussão da transferência gira na casa dos cinco milhões de euros.

No emblema açoriano desde 2022, o brasileiro de 24 anos foi dos principais destaques da equipa esta época: dez golos e uma assistência em 36 jogos oficiais.

Alvo recente do Sp. Braga, Gabriel Silva fez toda a formação no Palmeiras, tendo, inclusive, representado as seleções sub-15 e sub-17 do Brasil.