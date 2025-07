Declarações do jogador do Sporting, Geny Catamo, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Villarreal, em jogo do Troféu Cinco Violinos 2025, disputado no Estádio Nacional:

[Número 10 na camisola:] «É uma camisola, o que importa é estar a representar o Sporting e não o número. Só tenho de dar tudo dentro de campo.»

«A pré-época serviu de preparação e estamos prontos para defrontar o Benfica na final da Supertaça. Aqui temos a prova do que hoje também colocámos em campo e só nos falta chegar ao jogo e implementar o que trabalhámos durante a pré-época.»

[Segunda parte:] «O Villarreal também entrou de forma diferente, mais ofensivo e nós também já tínhamos noção. É uma grande equipa, como estavam a perder, reentraram para tentar fazer golo e nós saímo-nos bem a defender. Conseguimos ganhar, mas também colocámos em prática o que preparámos na pré-época e estamos prontos para a final.»

[Sistema com quatro defesas e a sua adaptação às funções:] «É uma tática diferente, mas conseguimos adaptar-nos na pré-época. Já tínhamos noção que o treinador viria assim. Na época passada também já jogámos com esse sistema. Consegui-me adaptar em qualquer posição e só estamos à espera do jogo da final para implementar outras coisas.»

[Se ainda pesa a Supertaça perdida para o FC Porto em 2024, da vantagem de 3-0 para derrota por 4-3:] «Já temos essa experiência e no jogo contra o FC Porto saímos de cabeça para baixo porque estava ao nosso alcance, nós é que demos o jogo ao FC Porto. Temos noção, é um jogo difícil, mas estamos prontos e será uma final 50/50 e o que os sportinguistas podem esperar é que estamos 100 por cento preparados.»