Sporting
Geny Catamo foi a grande novidade do treino do Sporting
Rui Borges prepara embate frente ao Casa Pia
Depois da eliminação da Taça da Liga frente ao V. Guimarães, o Sporting voltou aos trabalhos, esta sexta-feira, para preparar o jogo da 18ª jornada da Liga frente ao Casa Pia.
A grande novidade do treino orientado por Rui Borges foi Geny Catamo, que regressou da CAN depois de estar ao serviço da seleção moçambicana. Para além disso, os jovens Daniel Ciesielski, Guilherme Silva, Rodrigo Dias e Flávio Gonçalves integraram, também, o grupo de trabalho dos «leões».
O Sporting voltará a treinar no sábado, durante a manhã, em Alcochete.
