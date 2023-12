Geny Catamo, Jeremiah St. Juste e Iván Fresneda realizaram tratamento esta sexta-feira, no início da preparação do Sporting para o clássico ante o FC Porto, em jogo da 14.ª jornada da I Liga.

Na sessão desta sexta-feira, os jogadores mais utilizados no encontro ante o Sturm Graz, da Liga Europa, fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores do plantel treinaram normalmente no relvado.

O Sporting volta a treinar na manhã de sábado, em Alcochete.