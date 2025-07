Georgios Vagiannidis despediu-se dos colegas de equipa do Panathinaikos na última noite e prepara-se para viajar para Portugal, de modo a consumar a transferência para o Sporting.

O lateral-direito não participou no empate com o Rangers (1-1) devido a castigo e a equipa de Rui Vitória falhou o acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Após a partida, Vagiannidis desceu ao balneário para dizer adeus aos companheiros.

O jogador de 23 anos já foi autorizado pelo Panathinaikos a embarcar e deverá chegar a Portugal na noite desta quinta-feira, sabe o Maisfutebol.

Tal como o nosso jornal escreveu em tempo oportuno, a transferência deve fazer-se por um valor entre os 10 e os 12 milhões de euros.

O internacional grego fez 39 jogos na temporada passada. Com formação no Panathinaikos, soma ainda passagens pelos italianos do Inter Milão e pelos belgas do Sint-Truiden.

🔜 Georgios Vagiannidis said goodbye to his Panathinaikos teammates, the staff & the fans after the game against Rangers.



He will travel to Lisbon today to officially sign for Sporting CP 🇬🇷🔜✍️🇵🇹#paofc #SportingCP #Vagiannidis pic.twitter.com/lbT5cRUunj