Georgios Vagiannidis ainda não foi apresentado como reforço do Sporting, mas os leões já inscreveram o lateral-direito na Liga.

O grego já aparece registado no site do organismo com o número 13.

De resto, o Panathinaikos já se despediu nas redes sociais do jogador, que chegou a Portugal no sábado e deverá custar cerca de 12 milhões de euros aos cofres leoninos.

Também Vagiannidis escreveu uma mensagem dirigida ao clube. «Estou de saída da equipa na qual cresci, que amei, que me tornou jogador de futebol. A equipa do meu coração, o Panathinaikos. Só quero dizer adeus... e para as pessoas que acreditaram em mim e me apoiaram ao longo dos anos um obrigado é pouco.»