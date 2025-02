Rui Borges deixou elogios rasgados a Geovany Quenda nesta segunda-feira, na antevisão ao duelo com o Borussia Dortmund, a contar para a Liga dos Campeões. Questionado se este era o jovem com mais potencial que alguma vez tinha treinado, Borges admitiu que sim.

«É um miúdo com enorme vontade de jogar e treinar. Se não lhe pusermos um travão, só quer isso. Sem dúvida, é com toda a certeza o jogador com mais potencial que tenhamos treinado. É um miúdo focado naquilo que tem melhorado, por melhorar em alguns aspetos é que tem estado neste nível muito alto», disse o técnico.

Geovany Quenda foi o homem do jogo contra o FC Porto, apesar dos 17 anos de idade. As exibições dele e de João Simões motivaram a questão do Maisfutebol - face às poucas opções no meio-campo, Eduardo Felicíssimo, Alexandre Brito ou Henrique Arreiol podem jogar?

«Penso que esse tem sido o passado e o presente do Sporting. A aposta na juventude e na prata da casa. Há jogadores que têm treinado imenso connosco. O Henrique e o Felicíssimo não vão jogar porque não foram convocados, mas o Brito está na lista. Se eles tiverem de jogar, não há problema algum. Se assim for, estão preparados. O Brito é um miúdo que eu admiro muito, muito competitivo, e está à espera da oportunidade. Quando a tiver, vai responder da melhor forma, tal como fez Quenda e Simões», disse o treinador do Sporting.