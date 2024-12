Esta terça-feira, o Sporting organizou o habitual jantar de Natal com os residentes da Academia Cristiano Ronaldo.

Num evento que albergou 61 atletas e cerca de 40 membros do staff, num restaurante em Alcochete, o especial destaque vai para a presença de Geovany Quenda, da equipa principal dos leões. João Simões também esteve presente, ele que que foi lançado por João Pereira na equipa A.

Afonso Figueiredo, que representou o futebol de formação dos leões durante seis temporadas e em vários clubes da Liga, foi o convidado desta edição.

«A minha última memória na Academia não foi muito positiva porque foi quando saí. Voltar agora, com outra maturidade, fez-me olhar para tudo com muita saudade. Percebi, também, que o Sporting continua a evoluir e a crescer. Vi muitas coisas diferentes e acho que o trabalho tem sido fantástico», destacou aos meios de comunicação do clube.

Todos os presentes receberam uma estatueta personalizada e uma camisola oficial do clube.