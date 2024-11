João Simões foi um dos dois «meninos» estreados por João Pereira no primeiro jogo do novo treinador do Sporting. Diante do Amarante, já com o triunfo assegurado, na segunda parte, foram lançados João Simões e Henrique Arreiol.

O primeiro tem apenas 17 anos. A mesma idade de Geovany Quenda, que já é um dos valores seguros do plantel leonino após um início de temporada fulgurante. Ambos fizeram um trajeto nas camadas jovens do Sporting ao mesmo tempo e Quenda fez questão de recordar isso nas redes sociais.

Após o encontro desta sexta-feira, o extremo partilhou uma fotografia onde surge ao lado de João Simões e Gabriel Silva, há alguns anos. Reina a amizade e boa disposição.

Se os dois já se estrearam na equipa principal, falta apenas essa façanha a Gabriel Silva, avançado de 17 anos que também é visto como uma das grandes promessas de Alcochete. Por enquanto, vai jogando na equipa B enquanto Gyokeres e Harder jogam na equipa principal.