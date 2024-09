Geovany Quenda renovou contrato com o Sporting até 2027, confirmou o clube verde e branco, na tarde desta quinta-feira.

O jovem ala, que tem sido um dos destaques de início de época na equipa principal, treinada por Ruben Amorim, fica, tal como noticiou o Maisfutebol, com uma das cláusulas de rescisão mais elevadas do plantel (100 milhões de euros), o mesmo valor do avançado sueco Viktor Gyökeres, além de ter uma revisão salarial.

«Geovany Quenda renovou contrato e está agora ligado ao Sporting Clube de Portugal até 2027, passando a ter uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros», informam os leões, em nota oficial.

O novo contrato, até 2027 (três anos) é o limite estabelecido para jogadores menores de idade em Portugal.

Quenda foi titular nos cinco primeiros jogos da época 2024/25 do Sporting, tendo marcado um golo ante o FC Porto, na Supertaça. Foi, ainda, chamado pela primeira vez à seleção A de Portugal, para os dois jogos da Liga das Nações, apesar de não ter sido lançado por Roberto Martínez.

«Nunca pensei que ia ser tão rápido»

Em declarações aos canais do clube, na sequência da renovação, Quenda mostrou-se orgulhoso e, apesar de dizer que trabalhou para aqui chegar, não pensou que fosse tão rápido.

«O Sporting CP é o clube do meu coração. É sempre um orgulho renovar o contrato com este grande clube e vou continuar a trabalhar. Trabalhei sempre para este momento, mas nunca pensei que ia ser assim tão rápido e agora é continuar», disse, agradecendo aos colegas de equipa. «Os meus colegas têm-me ajudado sempre. É um grupo fantástico e temos de continuar assim», frisou.

Sobre a recente passagem pela seleção A, Quenda falou do que viveu e do contacto de jogadores como Cristiano Ronaldo. «Foi um bom momento, estiveram sempre a tentar ajudar e deram bons conselhos», expressou, apontando que tem «de continuar a trabalhar para tentar estar mais vezes» no elenco nacional.

