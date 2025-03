Bomba de mercado! Agora é oficial: Geovany Quenda e Dário Essugo são jogadores do Chelsea por um valor somado de 74,4 milhões de euros!

O Sporting anunciou as duas transferências em comunicado enviado à CMVM na noite desta quarta-feira.

De acordo com a informação prestada, os ingleses pagam 50,7 milhões fixos por Quenda, aos quais se poderá somar um bónus até mais 1,35 milhões em função objectivos relacionados com o desempenho desportivo na época desportiva 2025/2026, em que o jogador continuará a representar o Sporting (só na temporada seguinte ruma a Londres).

Ainda sobre o extremo de 17 anos, as partes acordaram que o valor correspondente ao mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em partes iguais pela Sporting SAD e pelo Chelsea e que os encargos com os serviços de intermediação correspondem a 3,55 milhões de euros.

Geovany Quenda estreou-se oficialmente nos leões no primeiro jogo oficial desta temporada, no clássico frente ao FC Porto para a Supertaça, onde ainda marcou um dos golos mas insuficiente para evitar a derrota por 3-4 frente aos dragões. Seguiram-se 43 jogos pela equipa principal do Sporting, onde faturou por duas vezes e assistiu por seis ocasiões.

Ao contrário de Quanda, Essugo vai representar o Chelsea já na próxima temporada e custa um montante fixo de 22,3 milhões de euros, continuando a representar o Las Palmas por empréstimo do Sporting até ao final da presente época.

Relativamente ao médio defensivo de 20 anos, o valor correspondente ao mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em partes iguais pela Sporting SAD e pelo Chelsea e os serviços de intermediação correspondem a 999 mil euros.

Ou seja, segundo esclarece o Sporting, em ambas as transferências os valores pagos a intermediários rondam os seis por cento.

Essugo fez quase toda a sua formação nos leões e a estreia na equipa principal deu-se na época 2020/21, com apenas 16 anos frente ao V. Guimarães, onde entrou aos 84 minutos. Foi campeão nesse ano, mas não conseguiu afirmar-se no plantel de Ruben Amorim, tendo feito apenas 10 jogos na época seguinte.

Em 2023/24 repetiu os 10 jogos na equipa principal do Sporting e acabou por ser emprestado na segunda metade da temporada ao Chaves onde foi opção por 14 ocasiões. Na presente época, fez apenas dois jogos antes de ser emprestado ao Las Palmas, clube onde se manterá até ao final do ano desportivo.