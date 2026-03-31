Esta terça-feira, Rui Borges recebeu, além do prémio de melhor treinador, uma grande noticia: Geovany Quenda voltou aos relevados após uma longa paragem. O jovem prodígio do Sporting, recorde-se, fraturou o pé e não joga desde dezembro.

«Estou muito contente por estar de volta. Já estou a treinar com a equipa e sinto-me muito bem. Correu bem. Estive com pessoas que me ajudaram», começou por referir em declarações à Sporting TV.

Quenda confessou, ainda, que contou com a ajuda de um ex-Sproting. «O Dário Essugo e a família dele também me ajudaram muito». Essugo representa o Chelsea, de Londres, cidade onde Quenda foi operado.

Apesar de uma longa paragem, o avançado de 18 anos partilha que se manteve estável a nível mental. «Mentalmente sempre estive a 100 por cento. Estive com pessoas que sempre me deram forças e isso é muito importante», referiu.

Quanto à época, o Sporting está ainda «vivo» em três competições: Liga, Taça de Portugal e Liga dos Campeões. O 7 leonino acredita que tudo é possível. «Temos objetivos para cumprir e tenho de dar o máximo para ajudar a equipa. Vamos continuar a trabalhar porque tudo é possível. Vamos conseguir alcançar os objetivos», realçou

Para fechar, Quenda deixou uma mensagem aos adeptos: «É continuarem a acreditar na equipa, para nunca desistirem como têm feito», concluiu.