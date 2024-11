Após a eletrizante reviravolta sobre o Sp. Braga, Geovany Quenda utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de despedida a Ruben Amorim, técnico de 39 anos que deixa o Sporting e ruma ao Manchester United.

«Obrigado por acreditar em mim e me meter a jogar no clube do meu coração, grande abraço e boa sorte no futuro mister», escreveu no Instagram.

Lançado esta temporada por Ruben Amorim, o jovem de 17 anos leva 18 jogos, dois golos e uma assistência com a camisola dos leões. A realizar uma temporada de sonho, Quenda também foi chamado à Seleção Nacional em setembro, mas não somou qualquer minuto.