Geovany Quenda vai continuar a representar o Sporting na próxima temporada, mas por empréstimo do Chelsea, que já garantiu a contratação do jovem português por 52 milhões de euros.

O ala de 18 anos assume que tem um receio sobre a mudança para Londres.

«O medo que tenho é de não encontrar a mesma estrutura, este balneário é difícil de deixar. As pessoas que me receberam aqui desde o primeiro dia… Vai ser um pouco difícil», confessou, em declarações à Sport TV.

«Preparado para partir a louça toda? Isso estou sempre», garantiu.

Quenda revelou ainda um episódio marcante que viveu com Ruben Amorim. «A equipa estava muito unida com o mister Ruben. Ele falou comigo no primeiro dia e perguntou-se se estava preparado para jogar numa equipa que tinha sido campeã e eu disse que estava pronto, mas não estava pronto para jogar logo de início como aconteceu… Ele depois deixou-nos, mas tivemos de seguir em frente.»

João Simões também participou na mesma entrevista e salientou o papel de Amorim.

«Sempre nos transmitiu muita confiança, tal como João Pereira e Rui Borges. Mas claro que ficámos tristes. Foram anos de processo juntos e um grupo que já se conhecia muito bem. Mas tivemos de seguir em frente, somos profissionais e estamos gratos pelo que ele fez», vincou o jovem médio, que elogiou Rui Borges: «É muito direto».

Questionados sobre quem é o melhor treinador da atualidade, os dois jovens responderam com o nome de... Rui Borges.

«Sabe comunicar com os jogadores», disse Quenda, enquanto João Simões se alongou na resposta.

«Pegou no nosso grupo com todas as dificuldades, como as lesões... Aquela frase quando faltar "inspiração que nunca falte atitude" diz muito sobre o nosso grupo», assumiu.