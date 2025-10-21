Em declarações ao site da UEFA, Geovany Quenda confessou que «foi especial» ter-se estreado, na época passada, na Liga dos Campeões pelo Sporting, num jogo frente ao Lille em que se tornou no jogador mais jovem de sempre dos Leões a disputar a prova.

«Crescemos a ver os grandes jogadores a jogar na Liga dos Campeões. Foi muito especial conseguir estrear-me», salientou o jovem extremo leonino, de 18 anos, que na próxima época vai mudar-se para o Chelsea.

Questionado sobre quais as caraterísticas que o diferenciam, Quenda apontou «a concentração e a humildade» como as que o fazem ser «diferente dos outros».

O Sporting recebe, na quarta-feira (20h00), o Marselha, para a terceira jornada da fase regular da Liga dos Campeões. Pode acompanhar o encontro, ao minuto, pelo Maisfutebol.

