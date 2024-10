Ao marcar na vitória do Sporting sobre o Famalicão por 3-0, Geovany Quenda tornou-se no jogador mais jovem de sempre dos leões a marcar na Liga.

Com 17 anos, cinco meses e 27 dias, o jovem futebolista superou o registo que estava na posse de Simão Sabrosa há 27 anos. O jogador formado no Sporting estreou-se a marcar pelo principal escalão com 17 anos, seis meses e 15 dias.

Cristiano Ronaldo fecha este pódio dos leões mais precoces, com o primeiro golo pelo Sporting na Liga aos 17 anos, oito meses e dois dias.