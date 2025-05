Apesar de muita festa após a conquista do título nacional, Geovanny Quenda, jogador do Sporting, garante que a equipa vai estar focada na final da Taça de Portugal contra o Benfica.

«Já passou, já passou, agora temos jogo domingo, é uma final com o nosso maior rival. Vai ser 50/50, temos de dar o nosso máximo para conseguir a vitória. Vai ser, como sempre, a tentar ganhar, porque temos de ir em busca da vitória», começou por dizer o português, em entrevista à agência LUSA.

Com o sonho de viver a mítica «festa da Taça», o extremo de 18 anos revelou que foi um sonho conquistar a Liga e que a posterior festa foi «inesquecível».

«Festa da Taça? Ainda não senti isso, mas o passado sábado vai ficar na minha memória. Ainda estou a viver um sonho. Este momento foi muito importante para mim e para a minha família. As melhores recordações foram na saída do estádio, quando a minha família me foi abraçar, mas o Marquês [de Pombal] foi inesquecível. Já esperava há muito tempo e foi importante», partilhou.

Prestes a começar a temporada 2025/26, com apenas a final da Taça por realizar (e as merecidas férias), Quenda prepara-se para a última época ao serviço do Sporting, visto que foi vendido ao Chelsea por mais de 50 milhões de euros. No entanto, Inglaterra ainda está longe e o foco agora é a equipa portuguesa.

«Vai ser igual, da mesma forma como o primeiro dia em que aqui cheguei. Representar o Sporting tem de ser sempre um orgulho, vai ser sempre assim, todos os dias. Eu tenho é de ajudar o Sporting, onde for, até a guarda-redes faço, se for preciso. Tenho é de ajudar o Sporting a ganhar jogos e a ganhar títulos», garantiu.

Na sequência, e num olhar à primeira temporada como sénior, Quenda relembrou um elogio que recebeu de Cristiano Ronaldo: «Disse-me para trabalhar, para continuar a trabalhar, que sou muito novo e ainda vai acontecer muita coisa na minha vida».

Sobre Ruben Amorim, treinador que o lançou, afirmou que tem um «carinho especial» por ele.

«Acreditou em mim desde o ano passado, quando me convocou duas vezes para a equipa principal. Acho que foram dos momentos mais importantes da minha vida. Só tenho a agradecer ao mister».

Por fim, o extremo do Sporting elogiou o companheiro de geração Rodrigo Mora, do FC Porto: «Não é rival. Somos amigos, ele que continue a fazer coisas boas, que merece muito. Estivemos juntos na seleção [de sub-17, que perdeu a final do Europeu de 2024]. No ano passado estávamos a ter conversas sobre a final da Taça, no Chipre, fizemos uma aposta e acabou por ganhar o FC Porto, mas desejo-lhe tudo de bom para ele», concluiu.

Esta temporada, ao serviço do Sporting, Quenda fez um total de 53 jogos, três golos e seis assistências. Em 2024/25 foi também convocado à Seleção Nacional, mas não somou qualquer minuto.