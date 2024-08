Rafael Leão esteve atento à Supertaça e a exibição de Geovany Quenda não passou despercebida ao olhar do internacional português.

O avançado do Milan partilhou uma fotografia do jogador do Sporting no Instagram e deixou uma garantia: «Lembrem-se do nome. Esta época vai ter muito.»

Quenda marcou na estreia oficial com a camisola da equipa A dos leões. Com 17 anos, 3 meses e 5 dias, tornou-se no mais jovem a conseguir tal feito pelo Sporting.