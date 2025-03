Rui Borges, treinador do Sporting, foi questionado sobre a saída de Geovany Quenda para o Chelsea. Em conferência de imprensa, o treinador dos leões não confirmou a transferência.

«Com o crescimento tão rápido que o Quenda teve nestes meses em termos de Sporting, é natural que falem dele para grandes clubes. Seja agora, no início ou no fim. É um miúdo que vai ter de saber conviver com isso. Acredito que possa mexer com a parte mental», começou por dizer esta sexta-feira.

«Negócio? Não posso alongar muito até o clube dar essa garantia. Não me cabe a mim falar do que seja… até porque não sei. Não falei especificamente com ele, mas tem de saber viver com isso. Esquecemo-nos que é um miúdo de 17 anos. É natural falarem dele pelo que tem sido capaz de demonstrar. Mexe com um de 20 e muitos, quanto mais com um miúdo de 17 anos».

Por fim, o técnico falou sobre a chamada de Quenda à Seleção Nacional: «Seleção? É um garoto e de repente está a jogar com os grandes e com os ídolos. Ele que vá com o sentimento de aprendizagem e crescimento. Com a ambição de jogar, é certo, mas com a felicidade de estar incorporado no grupo da Seleção. Só estar lá tem de ser uma felicidade enorme. Se jogar cinco minutos, tem de estar feliz por jogar cinco minutos. 90 igual. Se não jogar, tem de estar muito feliz por estar num grupo com valor individual como é a nossa Seleção», acrescentou.