Rui Borges: «Geny está mais maduro, Quenda está na fase de crescimento»
Técnico dos leões comparou os dois jogadores da ala esquerda do Sporting
Rui Borges, em conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Arouca foi questionado acerca da utilização de Catamo em detrimento de Quenda na ala esquerda do ataque leonino. Borges explica e vê o moçambicano mais maduro e vertical que o jovem internacional português.
«O Quenda e o Geny [Catamo] são dois jogadores muito, muito parecidos naquilo que dão. No um para um, o Geniy se calhar em alguns momentos é mais vertical que o Quenda. O Quenda também está na fase de crescimento, o Geny está mais maduro, ao longo daquilo que foi o seu tempo e o seu crescimento», começou por dizer o treinador dos leões.
«O Quenda está nessa fase de amadurecimento, tem treinado bem, está à espera de uma oportunidade de treinador, por isso, jogue quem jogar, para mim, deixa-me tranquilo. Custa deixar sempre alguém de fora, porque, realmente, a equipa tem dado uma resposta diária muito boa e só posso meter alguns a jogar. Mas faz parte, e eles percebem e têm de entender», acrescentou.
O treinador do Sporting espera agora que comessem as restantes competições para conseguir gerir o plantel e, desta forma, dar mais tempo de utilização a Quenda.
«Daqui a uns dias vão começar, felizmente, os jogos de três em três dias, porque é sinal que estamos nas competições que queremos e vai dar lugar a que toda a gente tenha essas oportunidades e que demonstrem para aquilo que estão e que ajudem a equipa acima de tudo», concluiu.