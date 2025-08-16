Rui Borges, em conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Arouca foi questionado acerca da utilização de Catamo em detrimento de Quenda na ala esquerda do ataque leonino. Borges explica e vê o moçambicano mais maduro e vertical que o jovem internacional português.

«O Quenda e o Geny [Catamo] são dois jogadores muito, muito parecidos naquilo que dão. No um para um, o Geniy se calhar em alguns momentos é mais vertical que o Quenda. O Quenda também está na fase de crescimento, o Geny está mais maduro, ao longo daquilo que foi o seu tempo e o seu crescimento», começou por dizer o treinador dos leões.

«O Quenda está nessa fase de amadurecimento, tem treinado bem, está à espera de uma oportunidade de treinador, por isso, jogue quem jogar, para mim, deixa-me tranquilo. Custa deixar sempre alguém de fora, porque, realmente, a equipa tem dado uma resposta diária muito boa e só posso meter alguns a jogar. Mas faz parte, e eles percebem e têm de entender», acrescentou.

O treinador do Sporting espera agora que comessem as restantes competições para conseguir gerir o plantel e, desta forma, dar mais tempo de utilização a Quenda.

«Daqui a uns dias vão começar, felizmente, os jogos de três em três dias, porque é sinal que estamos nas competições que queremos e vai dar lugar a que toda a gente tenha essas oportunidades e que demonstrem para aquilo que estão e que ajudem a equipa acima de tudo», concluiu.