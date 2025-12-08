Péssimas notícias: Geovany Quenda é baixa no plantel do Sporting. O jovem já não viaja para Munique, onde o Sporting joga esta terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões, e este não será o único jogo que vai falhar.

Segundo foi possível saber, Quenda saiu com queixas num pé do dérbi de sexta-feira. Entretanto as dores não passaram e nas últimas horas ficou a saber-se que a lesão pode significar uma paragem de várias semanas.

Nesta altura, é preciso esperar por exames complementares que o esquerdino ainda vai realizar, mas é seguro que não estará em Munique e que este não será o único jogo que vai falhar. Quantos jogos serão ao certo? Essa é uma pergunta que apenas os exames complementares conseguirão responder.

Entretanto, vale a pena referir que Geny Catamo vai viajar para a Taça das Nações Africanas em breve, pelo que Rui Borges tem um problema sério para resolver nas alas da equipa titular, com os dois esquerdinos de fora.