O futebolista do Sporting, Geovany Quenda, regressa este sábado a Portugal, depois de ter estado a recuperar da fratura do quinto metatarso do pé direito junto do Chelsea, em Londres, onde foi operado há cerca de três meses, em dezembro.

A informação do regresso, avançada pela imprensa desportiva nacional, foi confirmada, entretanto, pelo Maisfutebol junto de fonte próxima do processo, com Quenda a ter chegada programada a Lisboa na noite deste sábado.

O extremo de 18 anos, que vai rumar ao Chelsea em definitivo na próxima época, saiu lesionado do dérbi da 13.ª jornada da Liga ante o Benfica, na Luz, a 5 de dezembro último (empate 1-1).

Com 22 jogos, cinco golos e oito assistências pelo Sporting em 2025/26, é expectável que estes números possam mexer já no próximo mês, com a possível utilização de Quenda em jogos agendados para abril.

De recordar que o treinador Rui Borges perdeu recentemente Luís Guilherme e também Nuno Santos nas opções para o lado esquerdo ou direito do ataque, tendo ainda o médio Giorgi Kochorashvili e o avançado Fotis Ioannidis no lote de indisponíveis por lesão.

O plantel do Sporting, que na sexta-feira realizou um jogo-treino ante o 1º Dezembro (vitória por 2-1), volta aos treinos em conjunto na próxima terça-feira, para preparar a receção ao Santa Clara, da 28.ª jornada da Liga, agendada para as 20h30 de sexta-feira, 3 de abril.