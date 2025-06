O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares à SAD do Sporting e aos futebolistas Geovany Quenda e Zeno Debast, na sequência de factos que ocorreram após o Sporting-V. Guimarães, da última jornada da Liga, a 17 de maio, e fruto de denúncias feitas através da Liga e pelo Benfica.

Em comunicado, esta quarta-feira, o CD da FPF refere que os processos instaurados têm «por objeto apuramento de relevância disciplinar de factos ocorridos após o jogo da 34.ª jornada da Liga, que opôs a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD à Vitória Sport Clube – Futebol, SAD, na sequência de participações disciplinares apresentadas através da Liga Portugal e pela Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD».

«O processo foi enviado, dia 30 de maio de 2025, à Comissão de Instrutores da Liga Portugal, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução», é ainda referido.

Geovany Quenda, tal como Maxi Araújo e Matheus Reis, já tinham processos disciplinares a si instaurados, mas devido a acontecimentos na final da Taça de Portugal.

Além disso, e ainda com relação ao Sporting e ao jogo no Jamor, o Benfica apresentou uma queixa junto do CD da FPF contra Morten Hjulmand, Geovany Quenda, Matheus Reis e Viktor Gyökeres por incitamento à violência.