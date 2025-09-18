Sporting
Sporting: Quenda é o português mais novo de sempre a marcar na Champions
Avançado fez um golo com apenas 18 anos e 141 dias
Geovany Quenda fez história no jogo entre Sporting e Kairat Almaty, tornando-se o português mais jovem de sempre a marcar na Liga dos Campeões, com apenas 18 anos e 141 dias.
Tudo aconteceu aos 68 minutos, num lance verdadeiramente mágico do internacional sub-21 por Portugal. Quenda tirou dois adversários do caminho e atirou rasteiro para o quarto golo dos leões, numa altura em que o resultado se fixava em 4-0.
𝐆𝐄𝐎𝐕𝐀𝐍𝐘 💎 𝐐𝐔𝐄𝐍𝐃𝐀— Sporting CP (@SportingCP) September 18, 2025
O nosso Leão tornou-se o português mais jovem de sempre a marcar na @ChampionsLeague, com 18 anos e 141 dias 🤩 pic.twitter.com/vLpj0LKQVb
