Geovany Quenda fez história no jogo entre Sporting e Kairat Almaty, tornando-se o português mais jovem de sempre a marcar na Liga dos Campeões, com apenas 18 anos e 141 dias.

Tudo aconteceu aos 68 minutos, num lance verdadeiramente mágico do internacional sub-21 por Portugal. Quenda tirou dois adversários do caminho e atirou rasteiro para o quarto golo dos leões, numa altura em que o resultado se fixava em 4-0.