VÍDEO: ainda em recuperação, Geovany Quenda dança... de muletas
Jovem do Sporting foi operado ao pé direito em Londres
Geovany Quenda começou 2026 certamente com alegria. O jovem extremo do Sporting foi operado ao pé direito em Londres, mas nem isso lhe parece ter tirado o entusiasmo.
Na rede social TikTok, Quenda partilhou um vídeo onde aparece a dançar ainda de muletas e com um gesso no pé.
De recordar, o internacional pelas camadas jovens de Portugal sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé direito no dérbi com o Benfica, no início de dezembro e vai estar de fora dos relvados nos próximos meses.
Veja aqui a animada dança de Quenda:
