Geovany Quenda começou 2026 certamente com alegria. O jovem extremo do Sporting foi operado ao pé direito em Londres, mas nem isso lhe parece ter tirado o entusiasmo.

Na rede social TikTok, Quenda partilhou um vídeo onde aparece a dançar ainda de muletas e com um gesso no pé.

De recordar, o internacional pelas camadas jovens de Portugal sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé direito no dérbi com o Benfica, no início de dezembro e vai estar de fora dos relvados nos próximos meses.

Veja aqui a animada dança de Quenda: