Geovany Quenda está a dar os primeiros passos na equipa principal do Sporting, mas o jovem ala nem sempre vestiu de verde e branco. No início da formação, Quenda representou o Benfica e, em 2018, foi eleito o melhor jogador do Torneio Prof. José Peseiro em sub-11.

Quenda confessou que não estava à espera de ser MVP, porque havia «melhores jogadores no Sporting», mas também revelou o nome do seu ídolo: Franco Cervi, que à época jogava no Benfica.

O vídeo foi agora recuperado por alguns adeptos nas redes sociais.

Ora veja: