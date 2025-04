Geovany Quenda, jovem pérola do Sporting, visitou esta terça-feira o Damaiense, primeiro clube que representou na formação.

Durante o dia, o extremo de 17 anos esteve a cumprir o papel de patrono da 10.ª edição da Damaiense Páscoa Cup e mostrou-se orgulhoso pelo regresso

«É sempre bom para mim, para os que me acompanharam e para a minha família. É um orgulho estar aqui e representar o Damaiense», referiu Quenda.

O torneio apenas começa no dia 14 de abril, mas o jogador do Sporting esteve no local a falar e tirar algumas fotografias com os jovens atletas do clube.

«Do Damaiense para o mundo e sempre de volta a casa O Damaiense recebeu com enorme orgulho a visita de Geovany Quenda, talento da nossa Seleção Nacional e um dos nossos! A história continua a ser escrita… com orgulho, união e muita paixão pelo futebol», escreveu o clube nas redes sociais.

Quenda representou o Damaiense na época de 2016/17, antes de rumar ao Benfica.