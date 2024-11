Giannis Antetokounmpo, estrela da dos Bucks na NBA e MVP da Liga em 2019, foi destaque na última noite no jogo frente aos Charlotte Hornets, não só pela estrondosa exibição de 32 pontos e 11 ressaltos, como principalmente pelo facto de ter feito um festejo bem conhecido dos portugueses.

Na sequência de um lance em que sofreu uma falta mas conseguiu converter os dois pontos, Antetokounmpo festejou com a célebre máscara de Gyökeres.

Um gesto que motivou grande interesse por parte da comunidade desportiva internacional mas que, apesar disso, o próprio nas redes sociais posteriormente justificou a ação com a personagem em que Gyökeres se inspirou (Bane do filme 'Batman'), e não no avançado sueco, que tornou o festejo na sua imagem de marca.

Ainda assim, a conta oficial do Sporting no X reagiu à publicação mencionando Viktor Gyökeres, tal como inúmeras outras páginas que não se esqueceram do goleador sueco que tem estado nas 'bocas do mundo' pelo que tem feito ao serviço dos leões, e pelo gesto que tem encantado milhões.