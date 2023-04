O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na sala de imprensa após o empate (0-0) em Barcelos, diante do Gil Vicente, em jogo em atraso da 25.ª jornada da Liga:

«[O que faltou para conseguir vencer] Faltou marcar golo e sermos melhores na decisão, não só no remate mas no passe antes do remate. Recuperámos a bola em zona alta, temos campo completamente aberto e não fazemos melhores decisões. Quando temos tantas oportunidades e não acertámos o último passe, assim, os jogos complicam-se e, no fim, tentámos ir lá de qualquer maneira e não conseguimos. Controlámos bem o Gil, que é muito perigoso nas ruturas com o Navarro e o Murilo. Controlámos muito bem o jogo principalmente na segunda parte. Não conseguimos marcar e, quando não se marca, não se ganha.»