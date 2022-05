Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Gil Vicente:

[Há imagens suas aparentemente emocionado no final do jogo. Porquê?]

«É na mesma altura do ano passado. São alergias [risos]. Isto prova que no ano passado, também em Vila do Conde, eu não estava emocionado a esse ponto. São mesmo alergias na mesma altura. Faz parte e muita gente tem.

Não foi emoção nenhuma. Ficámos em segundo lugar e custa muito. Perdemos a taça e custa muito. Não há nada para estar emocionado. Há coisas para estar zangado e frustrado, mas já a pensar no futuro.»