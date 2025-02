Gyökeres vai começar no banco o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, diante do Gil Vicente. Conrad Harder salta para a titularidade, promovendo a alternância protagonizada por Rui Borges na frente de ataque.

Depois de somar na Vila das Aves o quinto encontro sem ganhar, o treinador dos leões faz mais duas alterações, já esperadas, na defesa. Ricardo Esgaio e Matheus Reis rendem o lesionado Eduardo Quaresma e o castigado Ousmane Diomande.

Já o treinador do Gil Vicente promove nada mais nada menos do que cinco alterações na equipa que alinhou de início diante do Casa Pia – derrota por 1-0. Brian assume a titularidade na baliza, como habitualmente em jogos da Taça, no lugar de Andrew. De fora ficam Kazu, João Marques, Bermejo e Carlos Eduardo e vão a jogo Marvin – os galos deverão jogar com três centrais –, Santi Garcia, Sandro Cruz e Jorge Aguirre.

GIL VICENTE: Brian; Zé Carlos, Marvin, Josué, Ruben Fernandes e Sandro Cruz; Fujimoto, Castillo e Santi Garcia; Félix Correia e Aguirre.