O Sporting emprestou Afonso Moreira ao Gil Vicente, confirmando a informação noticiada pelo Maisfutebol.

Antes de seguir para Barcelos, o extremo de 18 anos renovou contrato com os leões até 2028, tendo ficado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

«É uma oportunidade muito boa para me desenvolver como jogador e pessoa numa nova realidade. Vejo no Gil [Vicente], pela sua dimensão, o melhor clube para isso, até pelas oportunidades que vou ter», afirmou o jovem atacante, aos meios de comunicação dos gilistas.

«Estou no início da minha carreira, mas sinto muito orgulho no que tenho vindo a alcançar, sendo muito jovem. É só o início e espero continuar para chegar a grandes palcos», acrescentou o extremo, que, no domingo, assistiu à vitória no dérbi do Minho frente ao V. Guimarães.

Natural de Lamego, Afonso Moreira entrou na formação do Sporting em 2017 e, já esta temporada, estreou-se pela equipa principal, na primeira jornada do campeonato, tendo feito mais dois jogos desde então. Além disso, alinhou em nove partidas da equipa B leonina na presente época.