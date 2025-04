O Sporting esgotou os bilhetes para a receção ao Gil Vicente, em jogo agendado para as 20.30 horas do próximo domingo. O que é mais um sinal da onda verde de entusiasmo nestas últimas jornadas do campeonato.

No entanto, avisa o clube leonino, ainda podem surgir mais ingressos disponíveis para compra, provenientes dos detentores de Gamebox que não consigam ir ao jogo e disponibilizem um lugar para venda.