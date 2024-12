A equipa do Sporting chegou ao Estádio José Alvalade já perto das 05h, depois do empate em Barcelos com o Gil Vicente [0-0].

A chegada do autocarro deu-se com bastante tranquilidade, e verificou-se uma forte presença policial nas imediações do recinto.

Mesmo assim, e equipa não se livrou dos protestos de cerca de uma dúzia de adeptos, que novamente protestaram contra os jogadores e o treinador João Pereira.

De recordar, o técnico leonino já tinha sido alvo de muitas críticas e pedidos de demissão ainda em Barcelos.