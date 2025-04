Um dia depois do Sporting anunciar a contratação de Giorgi Kochorashvili, a namorada do médio utilizou as redes sociais para frisar o «sonho» e enaltecer o «trabalho» que este fez até chegar a Alvalade.

«É um sonho que se torna realidade e sei que é apenas o começo de algo ainda maior. Trabalhaste tanto por isto e mereces tudo o que alcançaste. Aproveita a oportunidade e continua a trabalhar. O teu melhor ainda está por vir», escreveu Sandra Mendonça no Instagram.

O médio internacional pela Geórgia é reforço do Sporting a partir da próxima temporada, tendo sido comprado ao Levante por 5,5 milhões de euros. Esta temporada leva um total de 33 jogos (seleção e equipa), nove golos e cinco assistências.