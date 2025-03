Giorgi Kochorashvili é reforço do Sporting para a próxima temporada. Numa comunicação em que detalharam os negócios concretizados no último mercado de inverno, o emblema de Alvalade informa que pagou 5,5 milhões de euros pela totalidade do passe do médio internacional georgiano, valor que pode subir até 2 milhões de euros em bónus, caso sejam cumpridos os objetivos contratualizados entre as partes.

O médio, de 25 anos, assinou até 2030 pelo Sporting e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. O Levante reservou 12,75 por cento das mais-valias geradas numa eventual negociação futura do jogador. Esse valor pode ser reduzido para 10 por cento caso o clube leonino acione a cláusula prevista para o efeito no acordo.

Também o brasileiro Alisson, ex-União de Leiria, foi confirmado pelo clube de Alvalade. Neste caso, o Sporting investe 2,1 milhões de euros pelo passe do avançado, ficando o ES Vitória, que o cedeu aos leirienses, com 10 por cento da mais-valia de uma eventual transação posterior.

Alisson Santos, de 22 anos, foi uma das figuras da União de Leiria na primeira metade da temporada, tendo apontado seis golos na II Liga, em 16 jogos. Após o fecho do mercado de inverno, incompatibilizou-se com a Direção leiriense e ficou fora das opções desde o 0-0 com o FC Porto B, a 9 de fevereiro.

O documento tornado público pela SAD leonina detalha que Biel (ex-Bahia) custou 6,425 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em objetivos, Erik Ingerbrethsen, avançado norueguês de 18 anos, foi contratado ao Viking por 65 mil euros e a chegada do guarda-redes sérvio Luka Petric (ex-Slovan Bratislava), de 17 anos, não implicou qualquer custo. Os dois últimos foram integrados na equipa sub-19.

No que toca aos empréstimos, a cedência de Rui Silva, pelo Betis, implicou o pagamento de uma taxa de 500 mil euros euros, com bónus até 750 mil euros. Já o defesa Badegne Diarra (ex-Derby FC Kalaban Coura) e o médio Sebai Senin (ex-Abidjan City FC) estão em Alcochete até junho, com o Sporting a deter uma opção de compra em ambas as situações.

Quanto às saídas, foram confirmadas as vendas de Geovany Quenda (50,78 milhões de euros + 1,36 milhões de euros em variáveis) e Dário Essugo (22,27 milhões de euros) ao Chelsea, sendo que o avançado apenas se mudará para Londres no verão de 2026.

A saída de Leonardo Barroso para os Chicago Fire, da MLS, rendeu 1,4 milhões de euros no imediato e a de Rúben Vinagre para Legia de Varsóvia fez entrar nos cofres da SAD leonina 2,3 milhões de euros. A estes valores há que juntar os 500 mil euros pagos pelo Burnley pela cedência de Marcus Edwards, que pode ficar em definitivo no clube inglês «mediante determinada condição», não identificada pelos leões.

[em atualização]