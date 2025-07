O Sporting oficializou, este domingo, a chegada de Giorgi Kochorashvili como reforço para a próxima temporada. Na página oficial, os leões confirmaram a contratação do médio georgiano, que assinou contrato até 2030 e ficou com uma cláusula de rescisão na ordem dos 80 milhões de euros.

«Giorgi Kochorashvili, médio de 26 anos, foi apresentado como reforço da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal», pode ler-se no comunicado oficial.

Kochorashvili já treina com a equipa desde o início do mês e mostrou-se feliz com a forma como foi recebido.

«Receberam-me todos muito bem, como se fosse um irmão ou um filho. Quando entras numa casa nova, sentes-te diferente, mas num dia ou dois fizeram-me sentir como um deles», disse aos canais oficiais do clube.

O futebolista de 26 anos chega proveniente do Levante, da segunda divisão espanhola. Ao longo da carreira representou também o Castellón e o Peralada. Kochorashvili é também internacional pela Geórgia (19 jogos).

