O Sporting arranca esta terça-feira os trabalhos da pré-época para 2025/26, em dia do 119.º aniversário do clube, contando já com os reforços Giorgi Kochorashvili (ex-Levante) e Alisson Santos (ex-U. Leiria) na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

O médio georgiano e o extremo brasileiro chegaram cedo à academia, antes das 08h30, assim como o treinador Rui Borges e mais jogadores do plantel. Entre eles, Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Ricardo Esgaio, Matheus Reis, Iván Fresneda, Jeremiah St. Juste, Hidemasa Morita e Geny Catamo, além de João Simões, Daniel Bragança e Nuno Santos, trio que está de fora há alguns meses, devido a lesões graves.

O avançado sueco Viktor Gyökeres ainda é ausência nos trabalhos, ainda a cumprir um período de férias e numa altura em que continua em cima da mesa a possível saída dos leões.

A manhã deste dia um para 2025/26 fica marcada por exames médicos e testes físicos. Pelas 17 horas, Rui Borges orienta uma sessão de treino com os jogadores já presentes.

Plantel provisório do Sporting para 2025/26:

- Guarda-redes: Rui Silva, Franco Israel e Diego Callai.

- Defesas: Diogo Travassos (ex-Estrela da Amadora), Fresneda, Ricardo Esgaio, Eduardo Quaresma, Zeno Debast, Diomande, Gonçalo Inácio, St. Juste, Nuno Santos, Maxi Araújo, Matheus Reis e David Moreira.

- Médios: Giorgi Kochorashvili (ex-Levante, Esp), Hjulmand, Daniel Bragança, João Simões e Morita.

- Avançados: Alisson Santos (ex-União de Leiria), Geny Catamo, Trincão, Harder, Pedro Gonçalves, Quenda, Biel e Gyökeres.