O golo de Pedro Porro frente ao Boavista foi eleito pelos adeptos como o melhor do mês de janeiro na Liga.



O lateral do Sporting marcou um golaço de fora da área no Bessa, fazendo na altura o 2-0 a favor da sua equipa.



O defesa espanhol superou a concorrência de Gorré (Nacional), Ricardo Quaresma (Vitória), André André (Vitória), Lourency (Gil Vicente), Bruno Costa (P. Ferreira), Lukovic (Famalicão) e de Rafael Martins (Moreirense).



Recorde o golo de Porro: