Gonçalo Esteves falou da mudança do FC Porto para o Sporting, na qual um telefonema de Ruben Amorim teve influência.

«O que me fez vir foram as oportunidades que ia ter, o mister Amorim ligou aos meus pais… Para pedir autorização para vir. Disse-lhes que eu tinha talento. E quando aparecem oportunidades destas...», recordou o defesa no programa ADN de Leão.

«No FC Porto estava nos juniores e iria continuar e passei diretamente para uma equipa A da Liga. Não fiquei assustado, nem hesitei, às vezes duvido de mim mas se souberes que és bom no que fazes, se trabalhas bem, sabes que tudo irá correr da melhor forma», acrescentou, para esclarecer: «Estou feliz aqui»

Logo no início, Gonçalo Esteves disse que, uma vez que era menor, necessitava de autorização parental nalgumas situações, como andar de avião e que a adaptação aos leões «foi incrível», pois «foram todos espectaculares» no grupo leonino.

«É uma responsabilidade estar no Sporting sendo tão novo. Todos ajudaram-me. No início não falava muito. Não podia entrar a pé juntos. Portava-me bem. Dou-me muito com o Tabata, Gonçalo Inácio, Matheus Nunes e André Paulo», declarou.