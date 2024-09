O Sporting voltou a treinar esta terça-feira, depois da vitória frente ao Lille (2-0) na primeira jornada da Liga dos Campeões.

Os pupilos de Ruben Amorim estiveram na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, de modo a preparar a receção ao AVS, jogo marcado para domingo, às 20h30.

Depois de sair lesionado no jogo com o Lille, Gonçalo Inácio junta-se a Diogo Pinto, Eduardo Quaresma, Vladan Kovačević e Jeremiah St. Juste no boletim médico.

Os leões voltam a treinar na sexta-feira, às 10h, em Alcochete.